Генерал Гурулев: уничтожение ВСУ нужно начинать с ликвидации Зеленского и Буданова
2023-02-23 01:26
Депутат российской Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, как нужно ликвидировать ВСУ.
По его словам, дезорганизацию украинской армии следует начать с ликвидации президента Украины Владимира Зеленского и главы разведки Кирилла Буданова.
Гурулев посоветовал Зеленскому оставаться в своем бункере и бояться действий российских военных.
Он также сказал, что если Киев должен превратиться в руины, чтобы там стоял российский флаг, то следует стремиться к этому.
Опубликовано: Светлана Репина