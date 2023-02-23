Генерал Гурулев: уничтожение ВСУ нужно начинать с ликвидации Зеленского и Буданова

Депутат российской Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, как нужно ликвидировать ВСУ.

По его словам, дезорганизацию украинской армии следует начать с ликвидации президента Украины Владимира Зеленского и главы разведки Кирилла Буданова.

Гурулев посоветовал Зеленскому оставаться в своем бункере и бояться действий российских военных.

Он также сказал, что если Киев должен превратиться в руины, чтобы там стоял российский флаг, то следует стремиться к этому.