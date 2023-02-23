Генсек ООН Гутерриш заявил о мрачных перспективах мира на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш видит перспективы мира на Украине в мрачных тонах.

Во время своего выступления на открытии спецсессии Генассамблеи ООН по Украине он сказал, что жители страны испытывают огромные страдания.

Гутерриш подчеркнул, что мир нужен украинцам, россиянам и жителям всех остальных стран мира.

Он напомнил, что этот мир должен базироваться на нормах международного права, а также на положениях Устава ООН.