В Евросоюзе пожаловались на проблемы миграционных служб из-за беженцев

Согласно коммюнике Европейского агентства по предоставлению убежища, страны ЕС оказались под сильным давлением из-за беженцев.

В агентстве уточняют, что за 2022 год в Евросоюз было направлено 966 тыс. заявок на получение статуса беженца.

Эта цифра на 50% превышает показатель предыдущего года. Кроме того, временную защиту получили 4 млн украинских беженцев.

При этом отмечается, что максимальное количество запросов на получение статуса беженца было подано сирийскими гражданами.