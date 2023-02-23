Захарова пообещала жесткий ответ на сокращение дипмиссии РФ в Нидерландах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ готовит жесткий ответ на сокращение российской дипмиссии в Нидерландах.

Она назвала это решение Гааги «конфронтационным шагом» и рассказала, что РФ уже сделала официальное заявление по данному вопросу.

Захарова отметила, что содержание ответных мер будет обнародовано в ближайшее время.

Ранее власти Нидерландов приняли решение сократить количество российских дипломатов, работающих в стране.