Издание «Взгляд» пишет, что Западу удалось отговорить президента Украины Зеленского от удержания Артемовска (Бахмута) любой ценой.

По информации издания, западные страны давно советовали украинскому руководству не тратить столько сил на Артемовск.

Союзники рекомендовали сконцентрироваться на подготовке наступления на Крым, чтобы продемонстрировать эффективность военной помощи Украине.

Автор материала утверждает, что Зеленский согласился смириться с потерей Артемовска в обмен на обещание поставок более мощного оружия с Запада.