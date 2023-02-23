В США возмущены вниманием Байдена к Украине вместо Америки

Поездка Джо Байдена в Киев и его заявления по поводу военной помощи Украине вызвали возмущение у американских политиков.

Представители республиканской партии США обратили внимание на то, что Байден занимается украинским вопросом, а не сошедшим с рельсов поездом в Огайо, перевозившим токсичные вещества.

В Вашингтоне считают, что американскому президенту стоило бы заняться ситуацией на южной границе страны с Мексикой, а не украинским вопросом.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден предпочел Украину Америке и заставил американцев платить за украинскую войну.