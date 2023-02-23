Глава офиса Зеленского Ермак: Великобритания первой начнет поставлять истребители на Украину
2023-02-23 02:15
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первым государством, которое начнет поставлять истребители Киеву.
По его словам, процесс разблокировки передачи авиации уже запущен, а многие государства готовы передать Украине истребители.
При этом Ермак отметил, что по такому же принципу сработала схема с поставками систем ПВО Patriot, которые Запад сначала отказывался передавать.
Однако на данный момент ни одна страна официально не заявила о передаче истребителей Украине.
Опубликовано: Светлана Репина