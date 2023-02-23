Глава офиса Зеленского Ермак: Великобритания первой начнет поставлять истребители на Украину

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первым государством, которое начнет поставлять истребители Киеву.

По его словам, процесс разблокировки передачи авиации уже запущен, а многие государства готовы передать Украине истребители.

При этом Ермак отметил, что по такому же принципу сработала схема с поставками систем ПВО Patriot, которые Запад сначала отказывался передавать.

Однако на данный момент ни одна страна официально не заявила о передаче истребителей Украине.