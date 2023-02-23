RT: у Александра Невзорова и его жены оказалось итальянское гражданство
2023-02-23 02:21
По информации RT, журналист Александр Невзоров имеет итальянское гражданство. Такие сведения были получены из источников в российских правоохранительных органах.
Супруга журналиста Лидия Невзорова имеет двойное российско-итальянское гражданство, как и он сам.
Сообщается, что оба они уехали из России весной 2022 года, и подали запрос на предоставление украинского подданства, уже находясь в Италии.
Александр и Лидия Невзорова получили положительный ответ на свой запрос. В РФ Невзоров заочно приговорен к 8 годам тюрьмы за дезинформацию о ВС РФ.
Опубликовано: Светлана Репина