RT: у Александра Невзорова и его жены оказалось итальянское гражданство

По информации RT, журналист Александр Невзоров имеет итальянское гражданство. Такие сведения были получены из источников в российских правоохранительных органах.

Супруга журналиста Лидия Невзорова имеет двойное российско-итальянское гражданство, как и он сам.

Сообщается, что оба они уехали из России весной 2022 года, и подали запрос на предоставление украинского подданства, уже находясь в Италии.

Александр и Лидия Невзорова получили положительный ответ на свой запрос. В РФ Невзоров заочно приговорен к 8 годам тюрьмы за дезинформацию о ВС РФ.