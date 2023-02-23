Небензя назвал украинский конфликт войной России с Западом на выживание

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский конфликт воспринимается в РФ как война с Западом на выживание.

Он уточнил, что для российской стороны это означает войну за будущее детей и страны, за национальную идентичность.

Небензя сравнил нынешнюю ситуацию с вызовом, который 80 лет назад бросил «коварный враг», желавший отнять земли.

Он отметил, что немецкие танки снова направляются, чтобы убивать русских, причем этот план реализовывался с 2014 года.