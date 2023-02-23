Госдеп США опроверг связь Херша с Россией и его выводы по «Северным потокам»

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у администрации США нет сведений о связи журналиста Сеймура Херша с Россией.

При этом он отметил, что выводы Херша по поводу причастности США к взрывам на «Северных потоках» ошибочны.

Прайс рассказал, что Россия сейчас старается вдохнуть жизнь в этот нарратив, запущенный Сеймуром Хершем, и использовать его в целях пропаганды.

Он подчеркнул, что в США видят, как ложная информация из данного расследования привлекает внимание всего мира.