Госдеп США опроверг связь Херша с Россией и его выводы по «Северным потокам»
2023-02-23 02:37
Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у администрации США нет сведений о связи журналиста Сеймура Херша с Россией.
При этом он отметил, что выводы Херша по поводу причастности США к взрывам на «Северных потоках» ошибочны.
Прайс рассказал, что Россия сейчас старается вдохнуть жизнь в этот нарратив, запущенный Сеймуром Хершем, и использовать его в целях пропаганды.
Он подчеркнул, что в США видят, как ложная информация из данного расследования привлекает внимание всего мира.
Опубликовано: Светлана Репина