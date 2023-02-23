Bloomberg: страны G7 собираются контролировать выполнение антироссийских санкций с помощью нового механизма

Агентство Bloomberg сообщает, что страны «Большой семерки» планируют сформировать новый механизм для контроля соблюдения санкций против России.

Источник агентства утверждает, что в США сомневаются в достаточном уровне выполнения уже принятых антироссийских санкций.

Предполагается, что между странами G7 будет организован обмен данными о компаниях и чиновниках, которые не выполняют ограничения.

Таким образом государства «Большой семерки» намерены ужесточить контроль за соблюдением антироссийских санкций.