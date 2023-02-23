Зеленский хочет побывать на летнем саммите НАТО в Вильнюсе
2023-02-23 03:04
Посол Украины в Литве Петр Бешта сообщил, что Владимир Зеленский намерен посетить саммит НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе.
Дипломат отметил, что такой визит не может состояться без приглашения, поскольку Украина не является членом НАТО.
Бешта рассказал, что если украинскому руководству поступит предложение поучаствовать в саммите, оно будет принято.
Он также уточнил, что на Украине надеются на обсуждение ее членства в Альянсе на предстоящем саммите.
Опубликовано: Светлана Репина