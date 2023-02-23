Госдеп: США готовы реагировать на действия России поле приостановки участия в ДСНВ
2023-02-23 03:13
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут следить за действиями России после приостановки участия в ДСНВ.
Он отметил, что в случае необходимости американская администрация готова оперативно реагировать.
По словам Прайса, в США будут делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность своего народа и союзников.
Он уточнил, что если Россия предпринимет определенные шаги, размещение американских ядерных ил будет скорректировано.
Опубликовано: Светлана Репина