ЮАР назвала свое участие в совместных учениях с Россией и Китаем своим неотъемлемым правом

Военные ЮАР отстаивают свое решение о проведении военно-морских учений с Россией и Китаем, которые начались в среду и вызывают беспокойство у Запада.

«Есть разница между военными и политическими аспектами учений», — сказал генерал Сифиве Сангвени, глава отдела совместных операций южноафриканских вооруженных сил, во время пресс-конференции в порту Ричардс-Бей.

По его словам, армия «управляется правительством», но она также должна учиться новым навыкам у других армий, чтобы защищать страну и вносить свой вклад в международные миротворческие мисси.

Маневры, в которых участвуют более 350 южноафриканских солдат, будут продолжаться в течение нескольких дней у Дурбана, крупнейшего порта на юге Африки в Индийском океане, и Ричардс-Бей, примерно в 180 км севернее.

В учениях принимает участие российский фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на вооружении.