Одиннадцать человек погибли в результате израильского рейда в Наблусе
В четверг в Израиле был повышен порог боевой готовности после операции израильской армии в городе Наблусе, очаге палестинского сопротивления.
Рейд, который произошел в середине дня, привел к большим потерям: 11 убитых и 102 раненых палестинца.
Таким образом, согласно отчету Министерства здравоохранения Палестинской автономии, с начала года в ходе столкновений с израильской армией погиб 61 палестинец.
В ходе операции также были ранены два израильских солдата.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Тарас Медведев
Израиль заявил, что палестинские боевики атаковали ракетами юг страны после рейда в Наблусе
Израильские военные заявили, что палестинские боевики выпустили шесть ракет из сектора Газа, через несколько часов после рейда израильской армии на Западном берегу, где погибли 11 палестинцев.Подробнее...
-
Тарас Медведев
Азиатские фондовые рынки выросли после крупнейшего однодневного падения Уолл-стрит за два месяца
Индекс Shanghai Composite прибавил 0,1%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Kospi в Сеуле вырос на 1%, а сиднейский S&P/ASX 200 потерял 0,3%. Акции выросли в Новой Зеландии, Тайване и Индонезии, но упали в Сингапуре и Малайзии.Подробнее...
-
-
-