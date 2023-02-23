Одиннадцать человек погибли в результате израильского рейда в Наблусе

В четверг в Израиле был повышен порог боевой готовности после операции израильской армии в городе Наблусе, очаге палестинского сопротивления.

Рейд, который произошел в середине дня, привел к большим потерям: 11 убитых и 102 раненых палестинца.

Таким образом, согласно отчету Министерства здравоохранения Палестинской автономии, с начала года в ходе столкновений с израильской армией погиб 61 палестинец.

В ходе операции также были ранены два израильских солдата.