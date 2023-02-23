Мельник назвал метод поставок вооружений Германией «зигзагообразным»
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обвинил правительство Шольца в «зигзагообразном курсе» в реализации так называемого поворотного пункта в политике безопасности.
Объявив о военной помощи Украине через два дня после вторжения, канцлер Олаф Шольц «нарушил эпохальное табу», заявил Мельник Немецкому агентству печати.
«Однако реализация перелома сильно запаздывает, она больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение», - сказал дипломат.
По его словам, по-прежнему «слишком много препятствий, особенно в СДПГ».
«Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинские вооруженные силы всеми доступными системами вооружения», - отметил Мельник.
Бывший посол Украины в Берлине отличался резкой, порой непристойной критикой правительства этой страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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