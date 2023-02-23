Швеция возобновит переговоры с Турцией о вступлении в НАТО в марте

Швеция возобновит переговоры с Турцией о членстве в НАТО в середине марта, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду, 22 февраля.

«Также есть дата, это не секрет, но мы ждем подтверждения», — сказал он в интервью шведской общественной телекомпании SVT.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что прерванные переговоры вскоре возобновятся, что позже приветствовал Кристерссон.

В настоящее время Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Прежде всего, она требует более жестких мер против экстремистов, таких как члены запрещенной Курдской рабочей партии РПК, и их экстрадиции из Швеции.