Россия опровергла планы испытать новую гиперзвуковую ракету у берегов ЮАР
В среду российские военные опровергли информацию о том, что они планируют испытать свои новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» во время военно-морских учений у берегов Южной Африки.
Цели России в отношении военно-морских учений оказались под пристальным вниманием из-за участия фрегата «Адмирал Горшков», который вооружен гиперзвуковыми ракетами и служил для них основным испытательным полигоном.
Корабль прибыл в Кейптаун на прошлой неделе с буквами Z и V, которые также можно увидеть на российском оружии на передовой в Украине и которые используются в качестве патриотических символов в России.
Россия заявила, что ракеты «Циркон» могут преодолевать любые системы противоракетной обороны, летя со скоростью 11 265 км/ч, примерно в девять раз превышающей скорость звука и поражать цели на море, и на суше. По заявлениям России, они имеют дальность полета более 1000 километров.
Учения будут включать «взаимное маневрирование трех сторон, помощь терпящему бедствие судну, освобождение пиратами захваченного судна и артиллерийскую стрельбу, которая, по нашему графику, не включает стрельбу гиперзвуковыми ракетами». — сказал капитан Олег Гладкий через переводчика.
В учениях примут участие «Адмирал Горшков» и российский нефтяной танкер для дозаправки, китайский эсминец, фрегат и судно обеспечения, а также южноафриканский фрегат, говорится в заявлении южноафриканских военных, опубликованном на прошлой неделе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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