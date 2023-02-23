Азиатские фондовые рынки выросли после крупнейшего однодневного падения Уолл-стрит за два месяца

Индекс Shanghai Composite прибавил 0,1%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Kospi в Сеуле вырос на 1%, а сиднейский S&P/ASX 200 потерял 0,3%. Акции выросли в Новой Зеландии, Тайване и Индонезии, но упали в Сингапуре и Малайзии.

Уолл-стрит упала в среду после того, как отчеты с последнего заседания совета директоров Федеральной резервной системы показали, что члены ожидают, что «продолжающееся повышение» ключевой процентной ставки по кредитам замедлит экономику. Это ослабило надежды на то, что сокращения могут начаться уже в конце этого года.

«Необходимость «более высоких ставок для более длинных» стала очевидной», — сказал Вишну Варатан из Mizuho Bank в отчете.

Мировые цены на акции снижаются из-за опасений, что инфляция может снизиться не так быстро и плавно, как надеялись трейдеры.

Трейдеры опасаются, что ФРС и другие центральные банки могут захотеть подтолкнуть мировую экономику к рецессии, чтобы погасить инфляцию, которая застряла на уровне многолетних максимумов, несмотря на резкое повышение ставок в прошлом году.

