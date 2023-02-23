Израиль заявил, что палестинские боевики атаковали ракетами юг страны после рейда в Наблусе

Израильские военные заявили, что палестинские боевики выпустили шесть ракет из сектора Газа, через несколько часов после рейда израильской армии на Западном берегу, где погибли 11 палестинцев.

Израильские военные заявили, что палестинские боевики выпустили шесть ракет из сектора Газа в сторону юга страны рано утром в четверг, спустя несколько часов после того, как рейд израильской армии на оккупированном Западном берегу спровоцировал ожесточенную перестрелку, в которой было убито 11 палестинцев.

Израильские военные заявили, что средства ПВО Аар перехватили пять ракет, выпущенных по городам Ашкелон и Сдерот. Одна ракета приземлилась в открытом поле. Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

По словам представителей здравоохранения, среди погибших в Наблусе были трое палестинцев в возрасте 72, 66 и 61 года и 16-летний мальчик. Десятки других были ранены.