Постпред Беларуси в ООН призвал к немедленным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, без всяких предварительных условий

Беларусь всегда выступала за мирное разрешение конфликта на Донбассе, напомнил на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН белорусский постпред.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно в течение года выступал за мирное разрешение ситуации на Украине, несмотря на недружественные выпады Киева и западных стран.

«Мы, Республика Беларусь, верим в то, что единственным шансом прекращения конфликта является немедленное начало переговоров без каких-либо предварительных условий», - заявил Валентин Рыбаков.

Напомним, что первые двусторонние переговоры РФ и Украины по урегулированию ситуации проходили в начале марта 2022 года в Беларуси.