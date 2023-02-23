Постпред Беларуси в ООН призвал к немедленным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, без всяких предварительных условий
Беларусь всегда выступала за мирное разрешение конфликта на Донбассе, напомнил на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН белорусский постпред.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно в течение года выступал за мирное разрешение ситуации на Украине, несмотря на недружественные выпады Киева и западных стран.
«Мы, Республика Беларусь, верим в то, что единственным шансом прекращения конфликта является немедленное начало переговоров без каких-либо предварительных условий», - заявил Валентин Рыбаков.
Напомним, что первые двусторонние переговоры РФ и Украины по урегулированию ситуации проходили в начале марта 2022 года в Беларуси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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