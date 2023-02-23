350 тысяч российских рублей: Собчак назвала цену пальто Киркорова

Журналистка заметила, что точно такую же куртку носит американская певица Рианна. И подкрепила сказанное фото.

Стоимость пальто поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова назвала в своем Telegram-канале Ксения Собчак. Журналистка заметила, что точно такую же куртку носит американская певица Рианна.

Филипп Киркоров на премьере в Москве появился в пальто из денима Dolce & Gabbana - за 350 тысяч рублей. Где-то мы видели нечто подобное, — заявила Собчак

Она подкрепила этот пост снимками Киркорова и Рианны в похожих образах. В комментариях фолловеры по-разному отреагировали на снимки. Мнения, кому пальто подходит больше, разделились почти поровну.

«Лучше так, нежели в стразах и цветах», «Стать Примадонной!», «Да классно Филипп выглядит!», — так оценили образ российского певца юзеры.

Ранее россияне подвергли критике новый образ певца. Артист надел на глаза голубые линзы, на голову — парик с белыми волосами до плеч.