350 тысяч российских рублей: Собчак назвала цену пальто Киркорова
Журналистка заметила, что точно такую же куртку носит американская певица Рианна. И подкрепила сказанное фото.
Стоимость пальто поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова назвала в своем Telegram-канале Ксения Собчак. Журналистка заметила, что точно такую же куртку носит американская певица Рианна.
Филипп Киркоров на премьере в Москве появился в пальто из денима Dolce & Gabbana - за 350 тысяч рублей. Где-то мы видели нечто подобное, — заявила Собчак
Она подкрепила этот пост снимками Киркорова и Рианны в похожих образах. В комментариях фолловеры по-разному отреагировали на снимки. Мнения, кому пальто подходит больше, разделились почти поровну.
«Лучше так, нежели в стразах и цветах», «Стать Примадонной!», «Да классно Филипп выглядит!», — так оценили образ российского певца юзеры.
Ранее россияне подвергли критике новый образ певца. Артист надел на глаза голубые линзы, на голову — парик с белыми волосами до плеч.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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