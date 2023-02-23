Панфилов назвал настоящие причины смерти Чуриковой на 40 дней по артистке

22 февраля было 40 дней с дня смерти именитой актрисы Инны Чуриковой. Ее муж режиссер Глеб Панфилов назвал причины кончины своей любимой женщины.

Режиссер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова прожили вместе целых полвека и были образцовой семьей.

Супруг покойной считает, что она умерла из-за того, что надорвалась. Панфилов утверждает, что после спектаклей Чурикова была никакой, так как отдавала себя зрителям полностью.

Переутомление и бессонница стали причинами того, что организм артистки не выдержал.