SHAMAN заявил, что мечтает умереть на сцене, покалечившись на концерте
2023-02-23 09:45
Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) был травмирован на "Концерте для настоящих мужчин" на ЦСКА Арена. Комментируя травму, артист заявил, что это ерунда, так как каждый музыкант мечтает умереть на сцене.
В ходе "Концерта для настоящих мужчин" на стадионе ЦСКА Арена SHAMAN травмировал палец о микрофон да так, что ему пришлось обращаться в медпункт, где его ждала журналистка Светлана Шевченко.
Ярослав Дронов прокомментировал ситуацию, заявив, что ушиб пальца - ерунда, ведь каждый артист мечтает испустить свой последний вздох на сцене.
Когда медики обработали травмированный палец, певец поблагодарил их и пошутил, что они спасли его от гибели.
Опубликовано: Наталья Гончарова