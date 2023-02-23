SHAMAN заявил, что мечтает умереть на сцене, покалечившись на концерте

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) был травмирован на "Концерте для настоящих мужчин" на ЦСКА Арена. Комментируя травму, артист заявил, что это ерунда, так как каждый музыкант мечтает умереть на сцене.

В ходе "Концерта для настоящих мужчин" на стадионе ЦСКА Арена SHAMAN травмировал палец о микрофон да так, что ему пришлось обращаться в медпункт, где его ждала журналистка Светлана Шевченко.

Ярослав Дронов прокомментировал ситуацию, заявив, что ушиб пальца - ерунда, ведь каждый артист мечтает испустить свой последний вздох на сцене.

Когда медики обработали травмированный палец, певец поблагодарил их и пошутил, что они спасли его от гибели.