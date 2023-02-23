В Эквадоре запустили производство бетона с кокаином

Объемы изъятого зелья у наркокартелей такие, что не хватает мощности на его утилизацию. И власти придумали другой, неожиданный ход.

В результате борьбы с наркотрафиком в Эквадоре полицейские склады оказались переполненными изъятыми наркотиками, сообщает Вокруг света со ссылкой на МВД этой страны.

Объемы изъятого зелья такие, что не хватает мощностей печей. Власти нашли оригинальный выход: они пошли на сотрудничество с заводом по переработке мусора в стройматериалы. И теперь кокаин в прямом смысле закатывают в бетон.

По словам замминистра Эквадора по контролю за наркотиками Эдмундо Мера, с 2021-го года в стране объемы изымаемых наркотиков удвоились, они составляют свыше 210 тонн в год.

В основном это кокаин. Полиция использует новый метод утилизации: сотни блоков гидрохлорида кокаина и кокаиновой пасты с разных уголков страны доставляют на завод в столице Кито.

Их разбивают, измельчают со стеклом, просроченными лекарствами, нефтяными и иными отходами в специальных промышленных машинах. После этого смешивают полученное вещество с цементом, песком и водой. И - изготовливают бетонные плиты.

Эта процедура дешевле, она занимает меньше времени, а также не влияет на окружающую среду, — рассказал замминистра по контролю над наркотиками МВД Эквадора Эдмундо Мера.

По словам экспертов, застывшая масса представляет «стабильную, твердую и непроницаемую матрицу», из которой кокаин нельзя будет извлечь, он также не сможет просочиться в землю. Но местонахождение объекта, который строится из бетона с коаином, все равно не разглашают.