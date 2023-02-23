Муцениеце объяснила, почему подала на Прилучного в суд
2023-02-23 10:14
Актриса Агата Муцениеце раскрыла причины того, почему подала судебный иск против своего бывшего мужа и коллеги Павла Прилучного.
Агата Муцениеце обратилась в судебную инстанцию с иском против экс-супруга Павла Прилучного. Таким образом актриса решает проблему раздела совместно нажитого имущества и хочет выписать бывшего с жилплощади.
Прилучный никак не высказывается по поводу.
Агата объясняет свое обращение в суд тем, что Павел не желает выписываться из квартиры и не идет на контакт.
Опубликовано: Наталья Гончарова