Муцениеце объяснила, почему подала на Прилучного в суд

Актриса Агата Муцениеце раскрыла причины того, почему подала судебный иск против своего бывшего мужа и коллеги Павла Прилучного.

Агата Муцениеце обратилась в судебную инстанцию с иском против экс-супруга Павла Прилучного. Таким образом актриса решает проблему раздела совместно нажитого имущества и хочет выписать бывшего с жилплощади.

Прилучный никак не высказывается по поводу.

Агата объясняет свое обращение в суд тем, что Павел не желает выписываться из квартиры и не идет на контакт.