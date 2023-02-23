Пол Госар считает визит Байдена в Киев пощечиной для каждого гражданина США

Член Конгресса от Республиканской партии Пол Госар высказал свое мнение по поводу посещения президентом США Киева.

RT на русском: в своем Твиттере Пол Госар написал, что визит Джо Байдена на Украину - это "пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо".

Политик также пояснил, что Киев не друг и не союзник для Вашингтона. Что касается России, то она не является врагом для США.

Джо Байден посетил Киев с незапланированным визитом 20 февраля. По мнению Сергея Лаврова, это событие было постановочным спектаклем.