Пол Госар считает визит Байдена в Киев пощечиной для каждого гражданина США
2023-02-23 10:20
Член Конгресса от Республиканской партии Пол Госар высказал свое мнение по поводу посещения президентом США Киева.
RT на русском: в своем Твиттере Пол Госар написал, что визит Джо Байдена на Украину - это "пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо".
Политик также пояснил, что Киев не друг и не союзник для Вашингтона. Что касается России, то она не является врагом для США.
Джо Байден посетил Киев с незапланированным визитом 20 февраля. По мнению Сергея Лаврова, это событие было постановочным спектаклем.
Опубликовано: Храмова Оксана