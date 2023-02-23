Газманов закрыл на своей куртке логотип Prada на концерте в Лужниках из-за запрета на рекламу

2023-02-23 10:58

Исполнитель Олег Почему Газманов закрыл на своей куртке логотип "Prada" на выступлении по той причине, что на ТВ запрещена такая реклама.

Певец Олег Газманов в интервью корреспондентам Телеграм-канала "Baza" объяснил, почему на своем выступлении в Лужниках закрыл логотип знаменитой итальянской компании "Prada" на своей куртке.

По словам знаменитости, в эфире существует табу на рекламу различных компаний артистами.

Журналисты же восприняли жест, как стремление певца выглядеть патриотом России, а куртка иностранного бренда мешает данной цели.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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