Газманов закрыл на своей куртке логотип Prada на концерте в Лужниках из-за запрета на рекламу

Исполнитель Олег Почему Газманов закрыл на своей куртке логотип "Prada" на выступлении по той причине, что на ТВ запрещена такая реклама.

Певец Олег Газманов в интервью корреспондентам Телеграм-канала "Baza" объяснил, почему на своем выступлении в Лужниках закрыл логотип знаменитой итальянской компании "Prada" на своей куртке.

По словам знаменитости, в эфире существует табу на рекламу различных компаний артистами.

Журналисты же восприняли жест, как стремление певца выглядеть патриотом России, а куртка иностранного бренда мешает данной цели.