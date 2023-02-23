Газманов закрыл на своей куртке логотип Prada на концерте в Лужниках из-за запрета на рекламу
2023-02-23 10:58
Исполнитель Олег Почему Газманов закрыл на своей куртке логотип "Prada" на выступлении по той причине, что на ТВ запрещена такая реклама.
Певец Олег Газманов в интервью корреспондентам Телеграм-канала "Baza" объяснил, почему на своем выступлении в Лужниках закрыл логотип знаменитой итальянской компании "Prada" на своей куртке.
По словам знаменитости, в эфире существует табу на рекламу различных компаний артистами.
Журналисты же восприняли жест, как стремление певца выглядеть патриотом России, а куртка иностранного бренда мешает данной цели.
Опубликовано: Наталья Гончарова