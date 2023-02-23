Дьяченко снял новый остросюжетный фильм Бешенство с Серебряковым в главной роли после успеха Чебурашки
2023-02-23 11:31
Режиссер картины "Чебурашка" Дмитрий Дьяченко выпустил сегодня, 23 февраля, свое новое творение - триллер "Бешенство" с Алексеем Серебряковым в главной роли.
Новая захватывающая картина "Бешенство" от режиссера лидера Российского проката "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко вышла в прокат в День защитников отечества.
Также Дьяченко является режиссером таких успешных проектов, как "Последний богатырь" и "О чем говорят мужчины".
Роль главного персонажа в "Бешенстве" исполнил известный актер Алексей Серебряков.
Опубликовано: Наталья Гончарова