Марат Хуснуллин сообщил о полноценном возобновлении автомобильного движения на Крымском мосту.

23 февраля заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин публично заявил, что движение всех видов транспорта по всем полосам Крымского моста полностью восстановлено на 39 дней раньше намеченного срока.

Известно, что взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года и был признан террористическим актом, исполненным диверсантами вооружённых сил Украины. Примечательно, что после теракта в Крым войска России начали регулярно наносить удары по критической украинской инфраструктуре.