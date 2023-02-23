Бероев обвинил Хаматову в нанесении огромного ущерба больным детям РФ

Актер Егор Бероев, являясь главой благотворительной организации "Я есть" заявил, что Чулпан Хаматова своим отъездом очень навредила больным детям, которым помогала в России до СВО.

Егор Бероев, выступающий главой благотворительной организации "Я есть", убежден, что его коллега по экрану и сцене Чулпан Хаматова своим отъездом "подставила" всю российскую благотворительность.

По словам Бероева, Хаматова нанесла огромный урон больным детям, которым помогала до того, как покинула РФ.

Актер не сомневается, что его акриса не понимала, к каким последствиям может привести ее отъезд.