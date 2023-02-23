Вайолет Джессоп трижды избежала смерти при крупнейших кораблекрушениях ХХ века

Стюардессе Титаника удалось три раза поучаствовать в кораблекрушениях, и остаться целой и невредимой.

Вайолетт Джессоп прожила долгую жизнь, хотя трижды могла погибнуть при крушении трех крупнейших суперлайнеров начала ХХ века. Вайолетт родилась в небогатой семье, и перспектив удачного замужества у нее не было. Она решила устроиться на работу стюардессой в Уайт Стар Лайн. Первым ее местом стал лайнер Олимпик. После года спокойного плавания в 1911 году он столкнулся с крейсером Хоук, и едва не затонул, но все же зашел в порт самостоятельно.

Испугавшаяся Вайолетт ушла с Олимпика, чтобы устроиться на Титаник, судьба которого также была плачевна. Вайолетт была эвакуирована с тонущего лайнера вместе с другими женщинами. После этого случая девушку перевели работать на Британник.

В 1916 году на корабле произошел взрыв, и ушел на дно в течение часа. Вайолетт оказалась в шлюпке, которую засасывало в водную воронку. Ей чудом удалось вовремя выпрыгнуть из нее, и отплыть в сторону.