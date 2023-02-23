Кадыров обвинил Сталина в геноциде чеченского и ингушского народов

Рамзан Кадыров утверждает, что бывший лидер СССР Иофис Сталин подверг геноциду жителей Чечни и Ингушетии.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров утверждает, что 23 февраля в 1944 году Иосиф Сталин подверг чеченцев и ингушей геноциду из-за домыслов об их сотрудничестве с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны. По данным Кадырова, Сталин распорядился и высылке жителей Ингушетии и Чечни в Казахстан и Сибирь.

Вместе с тем Рамзан Кадыров отметил, что спустя 13 лет чеченцы и ингуши были реабилитированы, однако народ должен помнить о событиях того времени.