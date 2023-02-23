Додон: любой шаг Киева в сторону ПМР будет агрессией против Молдавии

Игорь Додон утверждает, что любые действия украинских военных в отношении Приднестровья будут агрессией против Кишинёва.

23 февраля бывший молдавский президент Игорь Додон публично заявил, что любые действия украинской армии в отношении Приднестровской Молдавской республики будут расценены как агрессия против суверенитета Молдавии.

Накануне советник Зеленского Алексей Арестович сообщил, что в случае необходимости подразделения ВСУ смогут установить контроль над Приднестровьем за три дня.

Позднее в Минобороны России рассказали, что войска Украины готовят провокацию в ПМР, намереваясь переодеться в российских военных и применить оружие.