Додон: любой шаг Киева в сторону ПМР будет агрессией против Молдавии
2023-02-23 11:54
Игорь Додон утверждает, что любые действия украинских военных в отношении Приднестровья будут агрессией против Кишинёва.
23 февраля бывший молдавский президент Игорь Додон публично заявил, что любые действия украинской армии в отношении Приднестровской Молдавской республики будут расценены как агрессия против суверенитета Молдавии.
Накануне советник Зеленского Алексей Арестович сообщил, что в случае необходимости подразделения ВСУ смогут установить контроль над Приднестровьем за три дня.
Позднее в Минобороны России рассказали, что войска Украины готовят провокацию в ПМР, намереваясь переодеться в российских военных и применить оружие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей