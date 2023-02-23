Хасбик опроверг информацию о том, что является долларовым миллионером
2023-02-23 12:02
Известный блогер из Дагестана Хасбик был очень возмущен, услышав, что "Forbes" ему присвоил звание долларового миллионера.
Хасбула Магомаев (Хасбик) - успешный блогер из Дагестана, рост которого составляет всего 92 сантиметра.
На днях звезду интернета "Forbes" окрестил долларовым миллионером, заявив, что тот заработал 2 200 000 долларов на Ютубе за 3 года.
В ответ Хасбик потребовал не вводить интернет-пользователей в заблуждение, угрожая, что может написать заявление в полицию за эту ложь.
Опубликовано: Наталья Гончарова