Хасбик опроверг информацию о том, что является долларовым миллионером

Известный блогер из Дагестана Хасбик был очень возмущен, услышав, что "Forbes" ему присвоил звание долларового миллионера.

Хасбула Магомаев (Хасбик) - успешный блогер из Дагестана, рост которого составляет всего 92 сантиметра.

На днях звезду интернета "Forbes" окрестил долларовым миллионером, заявив, что тот заработал 2 200 000 долларов на Ютубе за 3 года.

В ответ Хасбик потребовал не вводить интернет-пользователей в заблуждение, угрожая, что может написать заявление в полицию за эту ложь.