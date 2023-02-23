Лайфхаки, которые помогли мне спастись от медведя в лесу

Отправившись за ягодами в лес, я и не думал, что встречу там медведя, который захочет полакомиться мной.

Приехав в гости к маме в деревню в августе, я по обыкновению отправился за малиной. Погулять по лесу всегда было моей отдушиной. Неожиданно в малиннике я встретил медведя, который также лакомился ягодами. Он тоже заметил меня и попер в мою сторону. Сначала я оцепенел, но потом побежал в сторону дерева и забрался на него.

Медведь ринулся за мной. Под его тяжестью ветки обломались, и он упал, не добравшись до меня. Медведь спокойно пошел есть ягоды. При моих попытках спуститься с дерева он снова начинал преследование. Так повторилось несколько раз. Я начал на него кричать в надежде отпугнуть, но бесполезно.

Я совершил неловкое движение и упал с дерева. Медведь тут же направился в мою сторону. Так быстро я еще в жизни не бегал. Я вспомнил, что, убегая от медведя, нужно бросать что-то в него, чтобы отвлечь внимание. В ход быстро пошли штаны и футболка, а мне еще не удалось оторваться. На мое счастье, медведь резко остановился, и прекратил догонять меня. Мне понадобился не один час, чтобы прийти в себя.