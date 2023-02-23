МИД КНР назвал домыслами слухи о поставках китайского оружия России

В МИД Китая утверждают, что Пекин не поставляет вооружения российским войскам.

23 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь публично заявил, что распространяемые западными политиками слухи о том, что Пекин поставляет своё оружие войскам РФ для его применения в спецоперации на Украине, являются домыслами, поскольку правительство КНР выступает за мир в регионе и скорейшее начала российско-украинских переговоров.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил китайского дипломата Ван И о серьёзных последствиях передачи оружия Пекина армии России.