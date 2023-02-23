Панин выразил готовность отказаться от госпремии и российского паспорта

Актер Алексей Панин заявил, что выбросит в мусор диплом о государственной премии России и паспорт РФ, как только станет гражданином другого государства.

Алексей Панин. заявил, что, если он станет гражданином другой страны, он без зазрения совести выбросит в мусор российский паспорт и диплом о получении госпремии РФ.

Актер заявил, что ему наплевать на наличие российских наград.

По словам Панина, он готов прямо сейчас отказаться и от гражданства России и от государственной премии, которую ему вручил президент России Владимир Путин за участие в картине "Звезда".