Сестра познакомила меня с моим любимым на курорте: сейчас у нас счастливая семья и двое сыновей

Никогда бы не подумала, что курортный роман может превратиться в отношения на всю жизнь, и все это подстроила моя сестра.

С моим тогда еще будущим мужем мы работали в одной компании, но практически не виделись. Я даже не знала, как его зовут. И не интересовалась, потому что была в отношениях. Но они не сложились. Я тяжело переживала расставание с парнем, даже взяла несколько выходных на работе.

Моя сестра, предложила мне поехать покататься на лыжах в Сочи, чтобы я развеялась. Я согласилась. Во время спуска с горы, я почувствовала что вот-вот упаду, а потом кто-то подхватил меня, предотвратив падение и травмы. Это был мой будущий муж. Мы стали встречаться.

Потом я узнала, что давно ему нравилась, и они с сестрой устроили эту поездку в Сочи, чтобы мы могли познакомиться. Я очень благодарна сестре за такой подарок в жизни. Мы поженились, переехали в Финляндию. Мой муж финн. У нас родились сыновья-близнецы. Он полностью нас обеспечивает. Я не работаю, занимаюсь домом и семьей, и очень счастлива!