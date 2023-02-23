Буданов: конфликт в Украине может закончиться до конца лета
2023-02-23 12:21
Кирилл Буданов утверждает, что российская спецоперация может завершиться до наступления осени.
23 февраля лидер Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов публично заявил, что считает реалистичным сценарий с завершением российско-украинского конфликта до конца лета 2023 года. При этом Буданов выразил уверенность в том, что у Украины есть все шансы для возвращения своих границ в рамках 1991 года.
Также Кирилл Буданов признал, что это его личное мнение, и в дальнейшем развитие событий на поле боя может быть иным. Днём ранее Буданов утверждал, что ключевые сражения в СВО пройдут с середины и до конца весны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей