Буданов: конфликт в Украине может закончиться до конца лета

Кирилл Буданов утверждает, что российская спецоперация может завершиться до наступления осени.

23 февраля лидер Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов публично заявил, что считает реалистичным сценарий с завершением российско-украинского конфликта до конца лета 2023 года. При этом Буданов выразил уверенность в том, что у Украины есть все шансы для возвращения своих границ в рамках 1991 года.

Также Кирилл Буданов признал, что это его личное мнение, и в дальнейшем развитие событий на поле боя может быть иным. Днём ранее Буданов утверждал, что ключевые сражения в СВО пройдут с середины и до конца весны.