Я боялась рассказать своему парню о беременности, но напрасно

Я поссорилась с парнем, он долго не выходил на связь, а потом узнала что беременна, и очень боялась, как он отреагирует на эту новость.

С моим парнем Димой мы встречались уже месяцев шесть. Он был добрым, заботливым,и очень хорошо относился к моему сыну от прошлых отношений Егору. Единственное, что меня настораживало, что Дима не хотел знакомить меня со своими родными и друзьями. Я надеялась, что вскоре мы станем семьей.

Однажды, когда я была дома у своего любимого, он вышел, и оставил включенным компьютер. Я не смогла удержаться, чтобы не посмотреть его переписки, но ничего подозрительного не нашла. Я просто хотела понять, как на самом деле Дима относится ко мне и Егорке.

Несколько дней спустя мы поговорили. Дима сказал, что знает, что я смотрела его переписки. Я пообещала больше не поступать так. После этого он несколько недель мне не писал и не звонил. Я переживала, что он захочет закончить отношения, а потом узнала, что беременна, и решила ему позвонить. Мы встретились в кафе, и я вручила ему коробочку с положительным тестом. Очень волновалась, но зря. Дима невероятно обрадовался, сделал мне предложение, и сейчас у меня есть любящий муж, сын и маленькая дочка Олечка.