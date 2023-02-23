Пике и его новую избранницу выгнали из ресторана в Лос-Анджелесе, хозяин которого оказался преданным поклонником Шакиры

Бывшего мужа Шакиры, футболиста Жерара Пике и его девушку выгнали из японского ресторана. Хозяином "общепита" оказался фанат певицы.

Поклонники колумбийской исполнительницы Шакиры не жалуют ее экс-супруга, футболиста Жерара Пике, который изменил артистке, из-за чего состоялся развод.

Даже выход в ресторан Пике с его новой пассией Кларой Чиа Марти закончился неудачей.

Знаменитости решили посетить известный японский ресторан в Лос-Анджелесе, владельцем которого оказался ярый поклонник Шакиры.

Хозяин сам подошел к возлюбленным, заявив, что в его заведении пару обслуживать не будут, а Пике обозвал изменщиком.