Киану Ривз три месяца готовился к съемкам «Джон Уик 4»

Голливудская звезда Киану Ривз хорошо известен тем, что сам выполняет множество трюков на съемочной площадке, на съемках новой части франшизы он провел почти три месяца, просто тренируясь.

Каждый выпуск франшизы боевиков, поддерживаемой Lionsgate, известен тем, что повышает ставки, и, согласно сообщениям, случай с «Главой 4» ничем не отличается.

«Прошло около 12 недель тренировок. Это новый уровень», — рассказал Ривз короткометражке к сиквелу.

По словам Ривза, самым сложным был автомобильный трюк, в котором его персонаж мчится вокруг исторической Триумфальной арки в Париже.

Ривзу пришлось научиться делать разворот на 180 градусов и дрейфовать, перезаряжая винтовку и стреляя с открытой дверью.