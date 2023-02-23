Пригожин: Минобороны России начало отгрузку боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин утверждает, что бойцы его подразделения начали получать необходимые для штурма Артемовска боеприпасы.

Днём четверга основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что сегодня около шести утра он получил уведомление о том, что Министерство обороны России начало процедуру по отправке боеприпасов штурмовым отрядам "Wagner Group" в Артемовске.

Пригожин поблагодарил СМИ и простых граждан за распространение информации о том, что бойцы "Вагнера" остро нуждались в новых поставках снарядов.