Андрей Мельник призвал Олафа Шольца нарастить поставки вооружений украинским войскам, упразднив любые табу в этом вопросе.

Журналисты немецкой газеты Die Welt опубликовали интервью с заместителем главы МИД Украины Андреем Мельником, которые ранее был послом Киева в Германии. По мнению Мельника, немецкий канцлер Олаф Шольц должен нарушить все "красные линии" в отношении Украины, передав ВСУ всё требуемое оружие.

Также Андрей Мельник отметил, что прежде всего украинские войска нуждаются в западных истребителях, которые хотят получить от Берлина по приказу Шольца.