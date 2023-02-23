Минобороны Китая: армия КНР готова пресекать вмешательства в дела Тайваня

В китайском Минобороны заявили о готовности национальной армии пресекать попытки вмешательства в дела тайваньского острова.

23 февраля представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй публично заявил, что ведомство следит за заявлениям официальных лиц США в отношении Тайваня и предостерегает их от поощрения сепаратистских настроений на острове, поскольку китайские войска готовы отражать любые вмешательства во внутренние дела страны.

Кэфэй подчеркнул, что Тайвань является исконно китайской территорией, ввиду чего представители других государств не должны участвовать в вопросе определения принадлежности данного острова.