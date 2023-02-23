Vanguardia: ЕС не включат атомную отрасль и алмазы из России в 10 пакет санкций
2023-02-23 13:04
Европейские чиновники отказались от введения ряда ограничений в рамках нового санкционного пакета против России.
23 февраля испанское новостное агентство La Vanguardia сообщило, что постоянные представители Евросоюза приняли решение не добавлять рестрикции в отношении российской атомной отрасли и алмазного бизнеса, поскольку об этом попросили постпреды Франции, Бельгии, Венгрии и Болгарии.
В La Vanguardia отметили, что официальные правительственные лица Украины просили о введении санкций против торговли российскими алмазами, однако в ЕС сочли это невозможном из-за затруднительного отслеживания перемещений драгоценных камней.
Опубликовано: Ткачёв Андрей