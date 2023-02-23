ERT1: Греция отказалась отдавать Украине свои ЗРК С-300 с острова Крит

Минобороны Греции отклонило запрос Украины о передаче Киеву установок С-300.

23 февраля глава Министерства национальной обороны Греции Никос Панайотопулос дал интервью местному телеканалу ERT1, где публично заявил, что ведомство отказывает Украине в запросе о передаче зенитно-ракетных установок С-300 российского производства, которые базируются на острове Крит.

По словам Панайотопулоса, установки С-300 необходимы Греции на Кипры для возможности отражения возможных провокации и целенаправленных атак со стороны Турции.