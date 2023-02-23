Супруга Николаева Проскурякова отрицает информацию о разводе с певцом

Жена композитора и исполнителя Юрия Николаева Юлия Проскурякова решила поставить точку в обсуждении их расставания с мужем.

Жена Юрия Николаева Юлия Проскурякова решила высказаться по поводу развода с мужем в своих соцсетях.

Опровергла информацию благоверная исполнителя, разместив на своей страничке трогательное послание в день годовщины со дня знакомства со своим возлюбленным.

Проскурякова призналась Николаеву в любви, вспомнив, что 21 февраля 2006 года их первая встреча состоялась в родном городе Юлии Екатеринбурге, который на тот момент был весь покрыт снегом. С тех пор избранники не расстаются.