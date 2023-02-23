Буданов: в окружении Путина есть шпионы ГУР Украины

Кирилл Буданов заявил о наличии украинских шпионов среди близкого окружения Владимира Путина.

В четверг возглавляющий Главное управление разведки Украины Кирилл Буданов публично заявил, что в окружении Владимира Путина якобы присутствуют украинские разведчики, работающие на ГУР. При этом Буданов отказался называть фамилии шпионов и их количество, отметив, что их становится всё больше.

Также Кирилл Буданов утверждает, что основным стимулом украинских шпионов в окружении Путина является желание жить лучше в будущем и неуверенность в необходимости продолжения СВО.